90 മിനിറ്റിൽ ചരിത്രമെഴുതാൻ അർജന്റീനയും സ്പെയിനും; ലോകം ശ്വാസമടക്കിക്കാത്തിരിക്കുന്നു
ഒരു ഭാഗത്ത് ലോക ഫുട്ബോളിന്റെ ഇതിഹാസം ലയണൽ മെസ്സി. മറുഭാഗത്ത് യുവത്വത്തിന്റെ തീപ്പൊരി, അജയ്യമായ സ്പെയിൻ. ഒരു രാത്രി... ഒരു മത്സരം... ഒരു കിരീടം... ലോക ഫുട്ബോളിന്റെ പുതിയ രാജാവിനെ കണ്ടെത്താൻ ഇനി ബാക്കി 90 മിനിറ്റുകൾ മാത്രം. കാൽപന്തുകളിയുടെ ചരിത്രത്തിൽ ഇടംപിടിക്കാൻ പോകുന്ന മറ്റൊരു സ്വർണരാവ് പിറക്കുകയാണ്.
ഫൈനലുകളെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ കണക്കുകൾക്കും പ്രവചനങ്ങൾക്കും വലിയ പ്രസക്തിയില്ല. അവിടെ നിർണായകമാകുന്നത് സമ്മർദത്തെ അതിജീവിക്കുന്ന മനസ്സും വിജയത്തിനായുള്ള വിശപ്പുമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഫൈനലും ലോകമെമ്പാടുമുള്ള കോടിക്കണക്കിന് ആരാധകരുടെ ഹൃദയമിടിപ്പ് കൂട്ടുന്നത്. ഒരൊറ്റ പിഴവ് പോലും കിരീടം നഷ്ടപ്പെടുത്തും; ഒരു നിമിഷത്തെ മികവ് ചരിത്രം തിരുത്തിയെഴുതുകയും ചെയ്യും.
അർജന്റീനയുടെ പ്രതീക്ഷകളെ മുഴുവൻ നെഞ്ചിലേറ്റിയാണ് മെസ്സി വീണ്ടും ഇറങ്ങുന്നത്. കാലുകൾ പന്തിനെ തൊടുമ്പോഴെല്ലാം മൈതാനത്ത് മാന്ത്രികത വിരിയിച്ച താരം തന്റെ രാജ്യത്തിന് മറ്റൊരു ലോകകിരീടം സമ്മാനിക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് ആരാധകർ. പ്രായം വെറും അക്കങ്ങൾ മാത്രമാണെന്ന് ഓരോ മത്സരത്തിലും തെളിയിച്ച മെസ്സി, ഫൈനലിലും തന്റെ ക്ലാസ് ഒരിക്കൽ കൂടി ലോകത്തിന് മുന്നിൽ അവതരിപ്പിക്കുമോയെന്നാണ് എല്ലാവരും ഉറ്റുനോക്കുന്നത്.
എന്നാൽ മറുവശത്ത് നിൽക്കുന്നത് അത്ര എളുപ്പത്തിൽ കീഴടങ്ങുന്ന ഒരു ടീമല്ല. യുവതാരങ്ങളുടെ ഊർജവും അതിവേഗ പാസിങ് ഫുട്ബോളും കൃത്യമായ തന്ത്രങ്ങളും കൈമുതലാക്കി സ്പെയിൻ ഫൈനലിലേക്ക് കുതിച്ചെത്തി. എതിരാളികൾക്ക് പന്ത് തൊടാൻ പോലും അവസരം നൽകാത്ത അവരുടെ കളിശൈലി ഈ ടൂർണമെന്റിലെ ഏറ്റവും വലിയ ശക്തികളിലൊന്നായിരുന്നു. ഓരോ മത്സരവും ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ ജയിച്ചെത്തുന്ന സ്പാനിഷ് പടയ്ക്ക് മുന്നിൽ മെസ്സിയുടെ അർജന്റീനയ്ക്ക് കനത്ത വെല്ലുവിളിയാണ് കാത്തിരിക്കുന്നത്.
ഈ ഫൈനൽ രണ്ട് ടീമുകളുടെ മാത്രം പോരാട്ടമല്ല; രണ്ട് തലമുറകളുടെയും രണ്ട് ഫുട്ബോൾ സംസ്കാരങ്ങളുടെയും ഏറ്റുമുട്ടലാണ്. ഒരു വശത്ത് അനുഭവത്തിന്റെ കരുത്തും മറുവശത്ത് യുവത്വത്തിന്റെ വേഗവും. ഒരു വശത്ത് വ്യക്തിഗത പ്രതിഭയുടെ തിളക്കവും മറുവശത്ത് കൂട്ടായ്മയുടെ കൃത്യതയും. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഈ മത്സരം ഫുട്ബോൾ പ്രേമികൾ വർഷങ്ങളോളം ഓർത്തുവെക്കുന്ന ക്ലാസിക്കാകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ.
സ്റ്റേഡിയത്തിലെ ഓരോ സീറ്റും നിറഞ്ഞുകവിഞ്ഞിരിക്കും. ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ ലക്ഷക്കണക്കിന് ആരാധകർ ടിവി സ്ക്രീനുകൾക്ക് മുന്നിൽ ശ്വാസമടക്കിപ്പിടിച്ച് കാത്തിരിക്കും. ഓരോ പാസും ഓരോ ടാക്കിളും ഓരോ ഷോട്ടും ചരിത്രത്തിന്റെ ഭാഗമാകുന്ന രാത്രിയാണിത്.
ഒടുവിൽ വിസിൽ മുഴങ്ങുമ്പോൾ ഒരാൾ വിജയിക്കും, മറ്റൊരാൾ കണ്ണീരോടെ മടങ്ങും. എന്നാൽ വിജയിക്കുന്നത് ഫുട്ബോൾ തന്നെയായിരിക്കും. കാരണം, ലോകത്തെ ഒരുമിച്ച് സ്വപ്നം കാണിക്കുന്ന ഒരേയൊരു ഭാഷയാണ് കാൽപന്തുകളി.
മെസ്സിയുടെ ഇടതുകാൽ വീണ്ടും മാന്ത്രികത തീർക്കുമോ... അതോ സ്പെയിന്റെ യുവപട ലോക ഫുട്ബോളിൽ പുതിയൊരു സാമ്രാജ്യം പണിയുമോ? ഉത്തരത്തിനായി ഇനി ലോകം മുഴുവൻ ഒരേയൊരു മത്സരത്തിലേക്ക് കണ്ണും ഹൃദയവും ചേർത്ത് കാത്തിരിക്കുന്നു.
വിജയിക്കുന്നത് അർജന്റീനയോ സ്പെയിനോ എന്നത് 90 മിനിറ്റിന് ശേഷം ലോകം അറിയും. എന്നാൽ ഈ മഹാഫൈനൽ അവസാനിക്കുമ്പോൾ ചരിത്രത്തിൽ മറ്റൊരു സുവർണ അധ്യായം കൂടി എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കും. ഒരു കിരീടത്തിനപ്പുറം, തലമുറകൾ ഓർത്തുവയ്ക്കുന്ന ഓർമ്മകളും വികാരങ്ങളും ഇതിഹാസ നിമിഷങ്ങളും സമ്മാനിക്കാനാണ് ഈ മത്സരം ഒരുങ്ങുന്നത്. ഇന്ന് ഒരു ടീം ലോകകിരീടം ഉയർത്തും... പക്ഷേ ആഘോഷിക്കുന്നത് ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ഫുട്ബോൾ പ്രേമികളായിരിക്കും. കാരണം, ഓരോ ഫൈനലും ഒരു ജേതാവിനെ മാത്രമല്ല, ഫുട്ബോളിന്റെ അനശ്വര സൗന്ദര്യത്തെയും ലോകത്തിന് വീണ്ടും ഓർമിപ്പിക്കുന്നതാണ്.