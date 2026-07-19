അർജന്റീനൻ കോട്ട തകർത്ത് ടോറസ്! എക്സ്ട്രാ ടൈമിൽ മെസ്സിപ്പടയെ ഞെട്ടിച്ച് സ്പാനിഷ് പടയോട്ടം!
106-ാം മിനിറ്റിൽ നാടകീയത; 10 പേരുമായി ചുരുങ്ങിയ അർജന്റീനയുടെ കോട്ട തകർത്ത് സ്പാനിഷ് പട.
ഗോാാാൾ...! ന്യൂയോർക്ക് ന്യൂജേഴ്സി സ്റ്റേഡിയത്തെ ആവേശക്കടലാക്കി മത്സരത്തിന്റെ ഡെഡ്ലോക്ക് ഒടുവിൽ തകർക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ലോകകപ്പ് ഫൈനലിന്റെ എക്സ്ട്രാ ടൈമിലെ രണ്ടാം പകുതി ആരംഭിച്ച് നിമിഷങ്ങൾക്കകം (106-ാം മിനിറ്റ്) സ്പാനിഷ് താരം ഫെറാൻ ടോറസ് അർജന്റീനയുടെ വലകുലുക്കി. പത്തുപേരുമായി ചുരുങ്ങി, സൂപ്പർമാൻ എമി മാർട്ടിനെസിന്റെ കരുത്തിൽ അതുവരെ പിടിച്ചുനിന്ന അർജന്റീനയുടെ പ്രതിരോധ കോട്ടയെ തകർത്താണ് സ്പെയിൻ മത്സരത്തിൽ 1-0 ത്തിന് മുന്നിലെത്തിയത്.
എൻസോ ഫെർണാണ്ടസ് ചുവപ്പ് കാർഡ് കണ്ട് പുറത്തായതോടെ കനത്ത സമ്മർദ്ദത്തിലായ അർജന്റീനൻ ബോക്സിലേക്ക് സ്പെയിൻ നടത്തിയ തുടർച്ചയായ ആക്രമണമാണ് ഒടുവിൽ ഗോളിൽ കലാശിച്ചത്. ഗോളിന് തൊട്ടുപിന്നാലെ റഫറി വി.എ.ആർ (VAR) പരിശോധന നടത്തിയെങ്കിലും ഗോൾ അനുവദിച്ചതോടെ സ്പാനിഷ് ക്യാമ്പ് അത്യുജ്ജ്വലമായ ആഘോഷത്തിലേക്ക് നീങ്ങി.
ഏഴ് തകർപ്പൻ സേവുകളുമായി അർജന്റീനയെ അതുവരെ മത്സരത്തിൽ ജീവനോടെ നിലനിർത്തിയ ഗോൾകീപ്പർ എമിലിയാനോ മാർട്ടിനെസിനും ഇത്തവണ ഫെറാൻ ടോറസിന്റെ ക്ലിനിക്കൽ ഫിനിഷിംഗിന് മുന്നിൽ മറുപടിയുണ്ടായിരുന്നില്ല. കിരീടം നിലനിർത്താൻ ലയണൽ മെസ്സിക്കും സംഘത്തിനും മുന്നിൽ ഇനി മിനിറ്റുകൾ മാത്രമാണ് ബാക്കിയുള്ളത്.