സ്പാനിഷ് സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ തിരിച്ചുവരവ്; ലോകകിരീടം വീണ്ടും സ്പെയിന്റെ കൈകളിൽ!
ഫെറാൻ ടോറസിന്റെ സുവർണഗോളിൽ ചരിത്രവിജയം
ന്യൂയോർക്ക്: ലോക ഫുട്ബോൾ കാത്തിരുന്ന സ്വപ്നഫൈനലിൽ നിലവിലെ ചാമ്പ്യൻമാരായ അർജന്റീനയെ 1-0ന് കീഴടക്കി സ്പെയിൻ 2026 ഫിഫ ലോകകപ്പ് കിരീടം സ്വന്തമാക്കി. ന്യൂയോർക്ക്–ന്യൂജഴ്സി സ്റ്റേഡിയത്തിൽ 80,000ത്തിലധികം കാണികൾക്ക് മുന്നിൽ അരങ്ങേറിയ ആവേശപ്പോരാട്ടത്തിൽ 90 മിനിറ്റും ഇഞ്ചുറി ടൈമും ഗോൾരഹിതമായി അവസാനിച്ചപ്പോൾ, എക്സ്ട്രാ ടൈമിന്റെ 106-ാം മിനിറ്റിൽ പകരക്കാരനായി ഇറങ്ങിയ ഫെറാൻ ടോറസ് നേടിയ സുവർണഗോളാണ് സ്പെയിനിനെ ലോകത്തിന്റെ നെറുകയിലെത്തിച്ചത്.
മത്സരത്തിന്റെ തുടക്കം മുതൽ തന്നെ പന്തടക്കത്തിലും ആക്രമണത്തിലും സ്പെയിനായിരുന്നു ആധിപത്യം. റോഡ്രിയുടെയും ഫാബിയാൻ റൂയിസിന്റെയും മധ്യനിര നിയന്ത്രണത്തിൽ സ്പാനിഷ് പട തുടർച്ചയായി അർജന്റീനൻ ബോക്സിലേക്ക് മുന്നേറ്റങ്ങൾ നടത്തി. എന്നാൽ ഗോൾകീപ്പർ എമിലിയാനോ മാർട്ടിനെസിന്റെ അസാമാന്യ സേവുകളും പ്രതിരോധനിരയുടെ പോരാട്ടവീര്യവും സ്പെയിനിനെ ആദ്യ പകുതിയിൽ നിരാശപ്പെടുത്തി.
രണ്ടാം പകുതിയിലും കളിയുടെ ചിത്രം മാറിയില്ല. ലമീൻ യമാലിന്റെയും മികേൽ ഒയാർസബാലിന്റെയും മുന്നേറ്റങ്ങൾ നിരന്തരം ഭീഷണി ഉയർത്തിയപ്പോൾ, അർജന്റീന തിരിച്ചടിക്ക് ശ്രമിച്ചത് ലയണൽ മെസ്സിയുടെയും ജൂലിയൻ അൽവാരസിന്റെയും നേതൃത്വത്തിലായിരുന്നു. എന്നാൽ മെസ്സിയെ ഫലപ്രദമായി പൂട്ടിയ സ്പാനിഷ് പ്രതിരോധം അർജന്റീനയ്ക്ക് വ്യക്തമായ അവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ അനുവദിച്ചില്ല.
നാടകീയത നിറഞ്ഞ ഇഞ്ചുറി ടൈമിൽ അർജന്റീനയ്ക്ക് വൻ തിരിച്ചടിയേറ്റു. മധ്യനിര താരം എൻസോ ഫെർണാണ്ടസിന് രണ്ടാം മഞ്ഞക്കാർഡ് ലഭിച്ചതോടെ നിലവിലെ ചാമ്പ്യൻമാർ പത്ത് പേരായി ചുരുങ്ങി. സംഖ്യാബലത്തിന്റെ മുൻതൂക്കം മുതലെടുത്ത സ്പെയിൻ എക്സ്ട്രാ ടൈമിൽ ആക്രമണം ശക്തമാക്കി.
മത്സരത്തിന്റെ 106-ാം മിനിറ്റിൽ സ്പാനിഷ് ആരാധകർ കാത്തിരുന്ന നിമിഷം എത്തി. പകരക്കാരനായി ഇറങ്ങിയ ഫെറാൻ ടോറസ് ബോക്സിനുള്ളിൽ ലഭിച്ച അവസരം കൃത്യമായി ലക്ഷ്യത്തിലെത്തിച്ച് സ്പെയിന്റെ വിജയഗോൾ നേടി. ശേഷിച്ച സമയത്ത് അർജന്റീന സമനിലക്കായി അവസാനശ്വാസം വരെ പോരാടിയെങ്കിലും സ്പെയിന്റെ പ്രതിരോധം പിഴവില്ലാതെ കാത്തുനിന്നു.
ഈ വിജയത്തോടെ 2010ന് ശേഷം ആദ്യമായും ചരിത്രത്തിൽ രണ്ടാം തവണയും സ്പെയിൻ ലോകകപ്പ് കിരീടത്തിൽ മുത്തമിട്ടു. യൂറോ കിരീടത്തിന് പിന്നാലെ ലോകകപ്പും സ്വന്തമാക്കിയ സ്പെയിൻ ലോക ഫുട്ബോളിലെ പുതിയ ആധിപത്യം ഉറപ്പിച്ചു. അതേസമയം, തുടർച്ചയായ രണ്ടാം ലോകകപ്പ് കിരീടമെന്ന അർജന്റീനയുടെ സ്വപ്നം ഫൈനലിൽ അവസാനിച്ചു.
മത്സരശേഷം സ്റ്റേഡിയം മുഴുവൻ ചുവപ്പും മഞ്ഞയും നിറഞ്ഞ ആഘോഷക്കാഴ്ചകൾക്ക് സാക്ഷിയായി. ക്യാപ്റ്റൻ ട്രോഫി ഉയർത്തിയ നിമിഷം സ്പാനിഷ് താരങ്ങളും ആരാധകരും ആവേശത്തിൽ മുങ്ങിയപ്പോൾ, ലയണൽ മെസ്സിയുടെയും അർജന്റീനൻ താരങ്ങളുടെയും നിരാശ നിറഞ്ഞ മുഖങ്ങൾ ഫുട്ബോൾ ലോകത്തെ വികാരഭരിതമാക്കി. ഒരു മാസത്തിലേറെ നീണ്ട ലോകകപ്പ് മാമാങ്കത്തിന് ആവേശകരമായ സമാപനം കുറിച്ച ഫൈനൽ, ലോക ഫുട്ബോൾ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച പോരാട്ടങ്ങളിലൊന്നായി ഓർമ്മിക്കപ്പെടും.