ഈസ്റ്റേണിന്റെ നെഹ്‌റു ട്രോഫി ജലമേള കാമ്പെയ്‌ന് മാഡീസ് പുരസ്കാരം

News Desk

News Desk

Share
ഈസ്റ്റേണിന്റെ നെഹ്‌റു ട്രോഫി ജലമേള കാമ്പെയ്‌ന് മാഡീസ് പുരസ്കാരം

കൊച്ചി: പ്രമുഖ ഇന്ത്യൻ മസാല കമ്പനിയായ ഈസ്റ്റേൺ നെഹ്‌റു ട്രോഫി ജലമേളയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടപ്പാക്കിയ പ്രചാരണ പരിപാടിക്ക് പ്രശസ്തമായ 'മാഡീസ്' പുരസ്കാരം. മദ്രാസ് അഡ്വർടൈസിംഗ് ക്ലബ്ബ് സംഘടിപ്പിച്ച 44-ാമത് മാഡീസ് അവാർഡിൽ 'മീഡിയ ഇന്നൊവേഷൻ - സ്പോൺസർഷിപ്പ്' (Media Innovation - Sponsorships) വിഭാഗത്തിലാണ് ഈസ്റ്റേൺ നേട്ടം കൈവരിച്ചത്.

കഴിഞ്ഞ ഓണക്കാലത്ത് ഈസ്റ്റേൺ പുറത്തിറക്കിയ ഏറെ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ട 'ബോട്ട് റേസ്' (Boat Race) കാമ്പെയ്നാണ് അവാർഡിന് അർഹമായത്. പ്രമുഖ പരസ്യ ഏജൻസിയായ എഫ്‌സിബി ഉൾക്ക അഡ്വർടൈസിംഗ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് ആണ് ഈ പ്രചാരണ പരിപാടി തയ്യാറാക്കിയത്. ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ അഡ്വർടൈസിംഗ് രംഗത്തെ ഏറ്റവും മികച്ച പുരസ്കാരങ്ങളിലൊന്നാണ് മാഡീസ് അവാർഡ്.

Read more

ജർമനിയിലെ ഇന്ത്യൻ ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവലിൽ പുരസ്‌കാരനേട്ടവുമായി ടൊവിനോ തോമസ് ചിത്രം 'നരിവേട്ട'

ജർമനിയിലെ ഇന്ത്യൻ ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവലിൽ പുരസ്‌കാരനേട്ടവുമായി ടൊവിനോ തോമസ് ചിത്രം 'നരിവേട്ട'

ജർമനിയിലെ സ്റ്റുട്ട്ഗാർട്ടിൽ നടന്ന ഇന്ത്യൻ ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവലിൽ പുരസ്‌കാരത്തിളക്കവുമായി മലയാള ചിത്രം 'നരിവേട്ട'. ടൊവിനോ തോമസി
കൽക്കരി കുംഭകോണം: അന്തരിച്ച മുൻ പ്രധാനമന്ത്രി മൻമോഹൻ സിങ്ങിന് സുപ്രീം കോടതിയുടെ ക്ലീൻ ചിറ്റ്

കൽക്കരി കുംഭകോണം: അന്തരിച്ച മുൻ പ്രധാനമന്ത്രി മൻമോഹൻ സിങ്ങിന് സുപ്രീം കോടതിയുടെ ക്ലീൻ ചിറ്റ്

കല്‍ക്കരി കുംഭകോണ കേസില്‍ മുന്‍ പ്രധാനമന്ത്രി ഡോ. മന്‍മോഹന്‍ സിങ്ങിന് സുപ്രീം കോടതിയുടെ ക്ലീന്‍ ചിറ്റ്. കേസില്‍ സിബിഐ നല്‍കിയ ക്ലോഷര്‍ റി