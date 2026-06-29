പനിപ്പേടിയിൽ കേരളം; ഇന്ന് മാത്രം നാല് മരണം! വില്ലനായി 'ഷിഗെല്ലയും'; ആറ് പേർക്ക് രോഗബാധ
തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് പനി ബാധിച്ച് ഇന്ന് നാല് മരണം. എലിപ്പനി ബാധിച്ച് രണ്ട് പേരും ഇന്ഫ്ളുവന്സ ബാധിച്ച് രണ്ട് പേരുമാണ് മരിച്ചത്. ഇതിനിടെ സംസ്ഥാനത്ത് ആറ് പേര്ക്ക് കൂടി ഷിഗെല്ല സ്ഥിരീകരിച്ചു. കോഴിക്കോട് (4), മലപ്പുറം (2) എന്നിങ്ങനെയാണ് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. സംസ്ഥാനത്ത് ജൂണ് മാസം 197 പേര്ക്ക് രോഗബാധയും ആറ് മരണവും റിപ്പോര്ട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ വര്ഷം ഇതുവരെ 273 പേര്ക്ക് ഷിഗെല്ല രോഗബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചു.
കോഴിക്കോട്, മലപ്പുറം, വയനാട് ജില്ലകളിലാണ് ജൂണ് മാസം ഏറ്റവും കൂടുതല് പേര്ക്ക് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത്. നിലവില് കോഴിക്കോട് (69), വയനാട് (26), തൃശൂര് (13), ആലപ്പുഴ (5) എന്നീ നാല് ജില്ലകളിലാണ് ഔട്ട്ബ്രേക്ക് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ളത്. മലപ്പുറം (32), തിരുവനന്തപുരം (18), കണ്ണൂര് (11), കൊല്ലം (13), ഇടുക്കി (3), എറണാകുളം (4), പാലക്കാട് (3) എന്നിവിടങ്ങളിലും ജൂണ് മാസം ഷിഗെല്ല രോഗബാധ റിപ്പോര്ട്ട് ചെയ്തു.
സംസ്ഥാനത്ത് 2025 ല് 132 പേര്ക്കായിരുന്നു ഷിഗെല്ല രോഗം ബാധിച്ചത്. 2024ല് 121 പേര്ക്കും രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചിരുന്നു. 2023ല് 90 പേര്ക്കും 2022ല് 83 പേര്ക്കുമായിരുന്നു രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത്. കൂടുതല് ജില്ലകളില് രോഗസാന്നിധ്യം ഉണ്ടെന്നും ഈ വര്ഷത്തേത് അസാധാരണ സാഹചര്യമെന്നുമാണ് ആരോഗ്യവകുപ്പിന്റെ വിലയിരുത്തല്. കുടലിനെയാണ് ഷിഗെല്ല രോഗാണു പ്രധാനമായും ബാധിക്കുന്നത്. വയറിളക്കം, പനി, വയറുവേദന, ക്ഷീണം, രക്തം കലര്ന്ന മലം എന്നിവയാണ് രോഗ ലക്ഷണങ്ങള്. എന്നാല് എല്ലാ രോഗികള്ക്കും രോഗ ലക്ഷണങ്ങള് കാണണമെന്നില്ല. ബാക്ടീരിയ ശരീരത്തില് പ്രവേശിച്ച് ഏകദേശം മൂന്ന് ദിവസത്തിന് ശേഷമാകും രോഗ ലക്ഷണങ്ങള് കണ്ടുതുടങ്ങുക.