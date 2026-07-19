64-ാം മിനിറ്റിൽ പെഡ്രിയുടെ തകർപ്പൻ ഷോട്ട്; അർജന്റീനയുടെ രക്ഷകനായി വീണ്ടും 'എമി' മാർട്ടിനെസ്!
സ്പാനിഷ് പടയുടെ മിസൈൽ ഷോട്ട് പറന്നുതടുത്ത് അർജന്റൈൻ ഗോളി; ഗാലറിയെ ആവേശത്തിലാക്കി സൂപ്പർ സേവ്.
മത്സരം രണ്ടാം പകുതിയിൽ കനക്കവെ അർജന്റീനൻ കോട്ട കാക്കാൻ താൻ തന്നെയുണ്ടെന്ന് ഒരിക്കൽക്കൂടി തെളിയിച്ച് ഗോൾകീപ്പർ എമിലിയാനോ മാർട്ടിനെസ്. കളിയുടെ 64-ാം മിനിറ്റിൽ സ്പെയിനിന്റെ യുവ സൂപ്പർ താരം പെഡ്രി തൊടുത്ത തകർപ്പൻ ലോങ് റേഞ്ചർ ഷോട്ട് അതിസാഹസികമായാണ് എമി മാർട്ടിനെസ് തടുത്തിട്ടത്. സ്പെയിൻ ലീഡ് നേടുമെന്ന് ഉറപ്പിച്ച നിമിഷത്തിലാണ് പറന്നുയർന്നുള്ള സേവിലൂടെ മാർട്ടിനെസ് അർജന്റീനയുടെ രക്ഷകനായത്.
തുടർച്ചയായ പാസിങ് ഗെയിമുകളിലൂടെ അർജന്റീനൻ പ്രതിരോധം പിളർത്തി ബോക്സിന് തൊട്ടുപുറത്തുനിന്നാണ് പെഡ്രി ഒരു അഗ്രസീവ് ഷോട്ട് ഉതിർത്തത്. എന്നാൽ കൃത്യമായ പൊസിഷനിങ്ങിലൂടെയും അസാധ്യമായ റിഫ്ലെക്സിലൂടെയും താരം പന്ത് തട്ടിയകറ്റുകയായിരുന്നു. ഈ സൂപ്പർ സേവോടെ മത്സരത്തിൽ അർജന്റീനയുടെ ജീവൻ നിലനിർത്താൻ എമിക്ക് സാധിച്ചു. സ്പാനിഷ് ആക്രമണങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ തളരാതെ പോരാടാൻ അർജന്റീനൻ നിരയ്ക്ക് ഈ സേവ് വലിയ ആത്മവിശ്വാസമാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്.