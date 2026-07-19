ഒന്നാംതരം പാസിങ് ഗെയിമുമായി സ്പെയിൻ; ഒയർസബാലിന്റെ ഗോൾശ്രമം തകർത്ത് അർജന്റീനൻ പ്രതിരോധം!
മൈതാനം നിറഞ്ഞ് സ്പാനിഷ് പട; കനത്ത സമ്മർദ്ദത്തിലും കോട്ട കാത്ത് ലാറ്റിനമേരിക്കൻ പ്രതിരോധ നിര.
ന്യൂയോർക്ക് : മത്സരം കൂടുതൽ ആവേശകരമായ ഘട്ടത്തിലേക്ക് കടക്കവെ, അർജന്റീനൻ ഗോൾമുഖം വിറപ്പിച്ച് സ്പെയിനിന്റെ അതിമനോഹരമായ മുന്നേറ്റം. കളിയിലുടനീളം പുലർത്തുന്ന മേധാവിത്തം ആവർത്തിച്ചുകൊണ്ട്, മൈതാനത്തെ ആകെ കോർത്തിണക്കിയുള്ള ഒരു ഒന്നാന്തരം 'പാസിങ് ഗെയിമി'ലൂടെയാണ് സ്പാനിഷ് പട വീണ്ടും അർജന്റീനയെ ഞെട്ടിച്ചത്. സ്പാനിഷ് സ്ട്രൈക്കർ മികേൽ ഒയർസബാൽ നടത്തിയ അപകടകരമായ ഒരു ഗോൾശ്രമം, അർജന്റൈൻ പ്രതിരോധ നിര കൃത്യമായ ഇടപെടലിലൂടെ വിഫലമാക്കുകയായിരുന്നു.
മധ്യനിരയിൽ നിന്ന് കൃത്യമായ ഇടവേളകളിൽ പാസുകൾ കൈമാറി ബോക്സിലേക്ക് ഇരച്ചുകയറിയ സ്പാനിഷ് മുന്നേറ്റത്തെ തടയാൻ അർജന്റീനൻ പ്രതിരോധത്തിന് കഠിനമായി അധ്വാനിക്കേണ്ടി വന്നു. ഒയർസബാലിന്റെ ബൂട്ടുകളിൽ നിന്ന് തൊടുത്ത ഗോൾ എന്ന് തോന്നിപ്പിച്ച ഷോട്ടാണ് അർജന്റൈൻ ഡിഫൻഡർമാർ സമയോചിതമായി തടഞ്ഞു നിർത്തിയത്. സ്പെയിനിന്റെ നിരന്തരമായ ആക്രമണങ്ങൾക്കിടയിലും പ്രതിരോധ കോട്ട തകരാതെ കാക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് അർജന്റീനയ്ക്ക് വലിയ ആശ്വാസമാണ് നൽകുന്നത്.