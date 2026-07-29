സംസ്ഥാനത്ത് മഴ കനക്കുന്നു; നാളെ മൂന്നു ജില്ലകളില് ഓറഞ്ച് അലേര്ട്ട്, വയനാട് വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്ക് അവധി
സംസ്ഥാനത്ത് മഴ കനക്കുന്നു. ഇടിമിന്നലോടു കൂടിയ ഒറ്റപ്പെട്ട അതിശക്തമായ മഴയ്ക്കാണ് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് മുന്നറിയിപ്പ് നല്കിയിരിക്കുന്നത്. ഇന്ന് മൂന്ന് ജില്ലകളിലാണ് ഓറഞ്ച് അലേര്ട്ട്. കണ്ണൂര്, വയനാട്, ഇടുക്കി ജില്ലകളിലാണ് ഓറഞ്ച് അലേര്ട്ട്. കാസർഗോഡ്, കോഴിക്കോട്, മലപ്പുറം, പാലക്കാട്, തൃശൂർ, എറണാകുളം, കോട്ടയം, പത്തനംതിട്ട ജില്ലകളില് യെല്ലോ അലർട്ടാണ്. നാളെ കോഴിക്കോട്, വയനാട് കണ്ണൂര് ജില്ലകളിലാണ് ഓറഞ്ച് അലേര്ട്ട്. വയനാട് പ്രൊഫഷണല് കോളേജ് ഉള്പ്പെടെ എല്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്കും അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. വരും ദിവസങ്ങളിലും മഴ തുടരുമെന്നാണ് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്.
അടുത്ത അഞ്ച് ദിവസത്തേക്കുള്ള മഴ സാധ്യത പ്രവചനം
ഓറഞ്ച് അലേർട്ട്
29/07/2026: ഇടുക്കി, വയനാട്, കണ്ണൂർ
30/07/2026: കോഴിക്കോട്, വയനാട്, കണ്ണൂർ
31/07/2026: പത്തനംതിട്ട,കോട്ടയം, ഇടുക്കി, കണ്ണൂർ, കാസര്ഗോഡ്
01/08/2026: തിരുവനന്തപുരം, കൊല്ലം, പത്തനംതിട്ട, ആലപ്പുഴ, കോട്ടയം, ഇടുക്കി, എറണാകുളം
യെല്ലോ അലേർട്ട്
29/07/2026: പത്തനംതിട്ട, കോട്ടയം, എറണാകുളം, തൃശൂർ, പാലക്കാട്, മലപ്പുറം, കോഴിക്കോട്, കാസര്ഗോഡ്
30/07/2026: പത്തനംതിട്ട, കോട്ടയം, ഇടുക്കി, എറണാകുളം, തൃശൂർ, പാലക്കാട്, മലപ്പുറം, കാസര്ഗോഡ്
31/07/2026: തിരുവനന്തപുരം, കൊല്ലം, ആലപ്പുഴ, എറണാകുളം, തൃശൂർ, പാലക്കാട്, മലപ്പുറം, കോഴിക്കോട്, വയനാട്
01/08/2026: തൃശൂർ, പാലക്കാട്, മലപ്പുറം, കോഴിക്കോട്, വയനാട്, കണ്ണൂർ, കാസര്ഗോഡ്
02/08/2026: പത്തനംതിട്ട, കോട്ടയം, ഇടുക്കി, എറണാകുളം, കോഴിക്കോട്, വയനാട്, കണ്ണൂർ, കാസര്ഗോഡ്