ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് ക്യാൻവാസിൽ ഭയത്തിന്റെ വിസ്മയം; അഭിനയത്തിന്റെ അതിരുകൾ മായ്ച്ച് മമ്മൂട്ടിക്ക് വീണ്ടും ദേശീയ ആദരം

ANAGHA P

ANAGHA P

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ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് ക്യാൻവാസിൽ ഭയത്തിന്റെ വിസ്മയം; അഭിനയത്തിന്റെ അതിരുകൾ മായ്ച്ച് മമ്മൂട്ടിക്ക് വീണ്ടും ദേശീയ ആദരം

മലയാള സിനിമയുടെ ചരിത്രത്താളുകളിൽ സ്വർണ്ണലിപികളാൽ എഴുതപ്പെടേണ്ട ഒന്നാണ് ഈ നിമിഷം. 72-ാമത് ദേശീയ ചലച്ചിത്ര പുരസ്കാരങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിച്ചപ്പോൾ മികച്ച നടനുള്ള പുരസ്കാരം ഒരിക്കൽക്കൂടി മെഗാസ്റ്റാർ മമ്മൂട്ടിയുടെ കൈകളിൽ ഭദ്രമാകുമ്പോൾ, അത് കേവലം ഒരു അവാർഡ് നേട്ടമല്ല; മറിച്ച് ഇന്ത്യൻ സിനിമയിലെ ഒരു ഇതിഹാസത്തിന്റെ വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലാത്ത പരീക്ഷണങ്ങൾക്കുള്ള രാജ്യത്തിന്റെ പ്രണാമമാണ്.

രാഹുൽ സദാശിവൻ സംവിധാനം ചെയ്ത 'ഭ്രമയുഗം' എന്ന ചിത്രത്തിലെ കൊടുമൺ പോറ്റി എന്ന അസാധാരണ കഥാപാത്രത്തെ തന്റെ അഭിനയപാടവം കൊണ്ട് അന്വർത്ഥമാക്കിയതിനാണ് മമ്മൂട്ടിക്ക് ഈ പരമോന്നത അംഗീകാരം ലഭിച്ചത്. വാണിജ്യ സിനിമകളുടെ പതിവ് ഫോർമുലകൾക്കപ്പുറം, പൂർണ്ണമായും ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് ക്യാൻവാസിൽ ഒരുക്കിയ ഒരു ഹൊറർ പരീക്ഷണ ചിത്രത്തിലൂടെ പ്രേക്ഷകരെയും ജൂറിയെയും ഒരേപോലെ നിശ്ചലമാക്കാൻ മമ്മൂട്ടി എന്ന എഴുപതുകളിലെത്തിയ നടന് സാധിച്ചു എന്നത് ഇന്ത്യൻ സിനിമയെത്തന്നെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്ന ഒന്നാണ്.

പതിനേഴാം നൂറ്റാണ്ടിലെ കേരളത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ, ഒരു പഴയ ദുരൂഹത നിറഞ്ഞ മനയ്ക്കുള്ളിലെ അധികാരഭ്രമത്തിന്റെയും മാന്ത്രികതയുടെയും കഥയാണ് ഭ്രമയുഗം പറഞ്ഞത്. ചിത്രത്തിൽ മമ്മൂട്ടി ജീവൻ നൽകിയ കൊടുമൺ പോറ്റി, മലയാള സിനിമ ഇതുവരെ കാണാത്ത തരത്തിലുള്ള വന്യമായ ഒരു നെഗറ്റീവ് കഥാപാത്രമായിരുന്നു. നന്മയുടെ മുഖംമൂടിയണിഞ്ഞ് സ്നേഹത്തോടെ സംസാരിക്കുകയും, തൊട്ടടുത്ത നിമിഷം ഭയാനകമായ ക്രൂരതയിലേക്ക് മാറുകയും ചെയ്യുന്ന പോറ്റിയുടെ ഇരട്ടമുഖം മമ്മൂട്ടി അതിസൂക്ഷ്മമായി അവതരിപ്പിച്ചു.

മനയുടെ ഇരുട്ടറകളെ നടുക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ അട്ടഹാസവും, ആ പ്രത്യേക ചിരിയും തിയേറ്ററുകളിൽ വലിയ ഭീതിയാണ് സൃഷ്ടിച്ചത്. ഒരു നടന്റെ ശബ്ദം കൊണ്ട് മാത്രം പ്രേക്ഷകനെ എങ്ങനെ മുനയിൽ നിർത്താമെന്ന് അദ്ദേഹം തെളിയിച്ചു. കണ്ണ് ചിമ്മാതെയുള്ള പോറ്റിയുടെ നോട്ടവും, പല്ലുകൾ കാട്ടിയുള്ള വിചിത്രമായ ഭാവങ്ങളും വെള്ളിത്തിരയിൽ ഭയത്തിന്റെ പുതിയൊരു ഭാവുകത്വം തന്നെ രചിച്ചു. വെറുമൊരു വില്ലൻ വേഷത്തിനപ്പുറം, അതിന്റെ ആത്മാവറിഞ്ഞ് അന്വർത്ഥമാക്കുകയായിരുന്നു മമ്മൂട്ടി ചെയ്തതെന്ന് ജൂറിയും പ്രത്യേകം പരാമർശിച്ചു.

അഞ്ചര പതിറ്റാണ്ടിലേറെയായി ക്യാമറയ്ക്ക് മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു നടൻ, തനിക്ക് ഇനി ഒന്നും തെളിയിക്കാനില്ലാത്ത ഘട്ടത്തിലും പുതിയ തലമുറയിലെ സംവിധായകർക്കൊപ്പം ചേർന്ന് സിനിമയുടെ വ്യാകരണങ്ങളെ തിруത്തിയെഴുതാൻ കാണിക്കുന്ന ആവേശം അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്നതാണ്. മാസ്സ്-ആക്ഷൻ ചിത്രങ്ങൾക്കൊപ്പം തന്നെ 'ഭ്രമയുഗം' പോലെയൊരു ഓഫ്-ബീറ്റ് ചിത്രം തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള മമ്മൂട്ടിയുടെ ധൈര്യമാണ് ഇവിടെ അംഗീകരിക്കപ്പെടുന്നത്.

ചിത്രത്തിന്റെ ഛായാഗ്രാഹകൻ ഷെഹ്നാദ് ജലാലിലൂടെ മികച്ച ക്യാമറാമാനുള്ള ദേശീയ പുരസ്കാരവും ഭ്രമയുഗത്തെ തേടിയെത്തിയപ്പോൾ, അത് ആ സിനിമയുടെ ദൃശ്യഭാഷയ്ക്കും മമ്മൂട്ടിയുടെ പ്രകടനത്തിനും ലഭിച്ച ഇരട്ടി തിളക്കമായി മാറി. പ്രായം വെറുമൊരു സംഖ്യ മാത്രമാണെന്നും, ഉള്ളിലെ നടൻ ഇപ്പോഴും പുതിയ വെല്ലുവിളികൾക്കായി ദാഹിക്കുകയാണെന്നും തെളിയിച്ചുകൊണ്ട് മെഗാസ്റ്റാർ മമ്മൂട്ടി തന്റെ ജൈത്രയാത്ര തുടരുകയാണ്. വരും തലമുറകൾക്ക് ഈ 'ഭ്രമയുഗം' അഭിനയത്തിന്റെ വലിയൊരു പാഠപുസ്തകമായി അവശേഷിക്കും.

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