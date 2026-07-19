7 തകർപ്പൻ സേവുകൾ! അർജന്റീനയുടെ രക്ഷകനായി 'സൂപ്പർമാൻ എമി' കോട്ട കാക്കുന്നു!

10 പേരുമായി ചുരുങ്ങിയിട്ടും സ്പാനിഷ് ആക്രമണങ്ങളെ ഒറ്റയ്ക്ക് ചെറുത്ത് എമിലിയാനോ മാർട്ടിനെസ്; ഫൈനലിൽ അവിശ്വസനീയ പ്രകടനം.

News Desk

News Desk

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7 തകർപ്പൻ സേവുകൾ! അർജന്റീനയുടെ രക്ഷകനായി 'സൂപ്പർമാൻ എമി' കോട്ട കാക്കുന്നു!

എക്സ്ട്രാ ടൈമിന്റെ കടുത്ത സമ്മർദ്ദത്തിലും അർജന്റീനയുടെ രക്ഷകനായി അവതരിച്ച് ഗോൾകീപ്പർ എമിലിയാനോ 'എമി' മാർട്ടിനെസ്. ഒന്നിനുപിറകെ ഒന്നായി സ്പാനിഷ് പട ഉതിർത്ത ഏഴോളം മാരക ഷോട്ടുകളാണ് അസാമാന്യ റിഫ്ലെക്സുകളിലൂടെ എമി മാർട്ടിനെസ് തട്ടിയകറ്റിയത്. താരം വലയ്ക്ക് മുന്നിൽ 'സൂപ്പർമാൻ' കണക്കെ പറന്നുയർന്നതോടെ, എൻസോ ഫെർണാണ്ടസ് ചുവപ്പ് കാർഡ് കണ്ട് പുറത്തായിട്ടും 10 പേരുമായി പൊരുതുന്ന അർജന്റീനയുടെ കിരീട പ്രതീക്ഷകൾ ഇപ്പോഴും സജീവമാണ്.

മത്സരത്തിലുടനീളം സ്പെയിൻ നടത്തിയ കനത്ത ആക്രമണങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ അർജന്റീനൻ പ്രതിരോധം പലപ്പോഴും തകർന്നപ്പോഴും എമിയുടെ കൈകൾക്ക് മുന്നിൽ സ്പാനിഷ് സ്ട്രൈക്കർമാർക്ക് വഴിമുട്ടുകയായിരുന്നു. പെഡ്രിയുടെ ലോങ് റേഞ്ചറും ഒയർസബാലിന്റെ ചടുല നീക്കങ്ങളും ഉൾപ്പെടെ ഏഴ് സുവർണ്ണ അവസരങ്ങളാണ് താരം അവിശ്വസനീയമാംവിധം രക്ഷപെടുത്തിയത്. ഫുട്ബോൾ ലോകത്തെ വീണ്ടും അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്ന ഈ പ്രകടനത്തോടെ ഫൈനൽ മത്സരത്തിലെ അർജന്റീനയുടെ ഏറ്റവും വലിയ കരുത്തായി എമി മാർട്ടിനെസ് മാറിയിരിക്കുകയാണ്.

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