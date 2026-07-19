സ്പെയിനിന്റെ ചടുല നീക്കങ്ങളിൽ കുടുങ്ങി അർജന്റീന; ആദ്യപകുതിയിൽ കളം വിറപ്പിച്ച് സ്പാനിഷ് പട!
മത്സരത്തിന്റെ തുടക്ക നിമിഷങ്ങളിൽ തന്നെ സ്പെയിൻ അർജന്റീനൻ ഗോൾമുഖത്തേക്ക് നിരന്തരമായ മുന്നേറ്റങ്ങൾ നടത്തി സമ്മർദ്ദത്തിലാക്കിയിരുന്നു.
ലോകം കാത്തിരുന്ന വമ്പന്മാരുടെ ഫൈനൽ പോരാട്ടത്തിന്റെ ആദ്യപകുതി അവസാനിക്കുമ്പോൾ ലാറ്റിനമേരിക്കൻ കരുത്തരായ അർജന്റീനയ്ക്കെതിരെ സ്പെയിനിന് വ്യക്തമായ മേധാവിത്തം. തുടക്കം മുതൽ പന്തടക്കത്തിലും ആക്രമണത്തിലും സ്പാനിഷ് പട തങ്ങളുടെ തനത് ശൈലി പുറത്തെടുത്തപ്പോൾ ക്യാപ്റ്റൻ ലയണൽ മെസ്സിക്കും സംഘത്തിനും മൈതാനത്ത് കൃത്യമായ താളം കണ്ടെത്താനാകാത്ത അവസ്ഥയാണുണ്ടായത്. മധ്യനിരയിലെ പിഴവുകളും സ്പാനിഷ് പ്രതിരോധ കോട്ട ഭേദിക്കാൻ കഴിയാത്തതുമാണ് ആദ്യ നാൽപ്പത്തിയഞ്ച് മിനിറ്റിൽ അർജന്റീനയ്ക്ക് തിരിച്ചടിയായത്.
മത്സരത്തിന്റെ തുടക്ക നിമിഷങ്ങളിൽ തന്നെ സ്പെയിൻ അർജന്റീനൻ ഗോൾമുഖത്തേക്ക് നിരന്തരമായ മുന്നേറ്റങ്ങൾ നടത്തി സമ്മർദ്ദത്തിലാക്കിയിരുന്നു. അർജന്റീനയുടെ സൂപ്പർ താരം ലയണൽ മെസ്സിയെ കൃത്യമായി പൂട്ടാൻ സ്പാനിഷ് ഡിഫൻഡർമാർക്ക് സാധിച്ചതോടെ അർജന്റീനയുടെ നീക്കങ്ങളുടെ മൂർച്ച കുറഞ്ഞു. ഗോൾകീപ്പർ എമിലിയാനോ മാർട്ടിനെസിന്റെ മികച്ച ചില സേവുകളാണ് ആദ്യപകുതിയിൽ അർജന്റീനയെ വലിയ അപകടങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷിച്ചത്. രണ്ടാം പകുതിയിൽ തന്ത്രപരമായ മാറ്റങ്ങളോടെ മെസ്സിപ്പട ശക്തമായി തിരിച്ചുവരുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് ആരാധകർ.