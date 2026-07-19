74 മിനിറ്റുകൾ, ഗോളിലേക്ക് ഒരൊറ്റ ഷോട്ട് പോലുമില്ല! സ്പാനിഷ് കോട്ടയ്ക്ക് മുന്നിൽ അർജന്റീന അടിയറവ് പറയുന്നോ?

2026 ലോകകപ്പിലെ ഏറ്റവും മോശം റെക്കോർഡുമായി മെസ്സിപ്പട; 10 ഷോട്ടുകളുമായി അർജന്റീനൻ ബോക്സ് വിറപ്പിച്ച് സ്പെയിൻ.

News Desk

News Desk

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74 മിനിറ്റുകൾ, ഗോളിലേക്ക് ഒരൊറ്റ ഷോട്ട് പോലുമില്ല! സ്പാനിഷ് കോട്ടയ്ക്ക് മുന്നിൽ അർജന്റീന അടിയറവ് പറയുന്നോ?

ന്യൂയോർക്ക്: മത്സരം അവസാന ഘട്ടത്തിലേക്ക് അടുക്കുമ്പോഴും ലാറ്റിനമേരിക്കൻ ചാമ്പ്യന്മാരായ അർജന്റീനയെ പൂർണ്ണമായി നിഷ്പ്രഭരാക്കുന്ന പ്രകടനവുമായി സ്പെയിൻ. കളിയുടെ 74-ാം മിനിറ്റ് പിന്നിട്ടിട്ടും സ്പാനിഷ് ഗോൾമുഖത്തേക്ക് ഒരൊറ്റ ഷോട്ട് പോലും ഉതിർക്കാൻ കഴിയാതെ അത്യന്തം ദയനീയമായ അവസ്ഥയിലാണ് ലയണൽ മെസ്സിയും സംഘവും. 2026 ലോകകപ്പിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ തന്നെ ആദ്യമായാണ് ഒരു ടീം മത്സരത്തിന്റെ രണ്ടാമത്തെ ഹൈഡ്രേഷൻ ബ്രേക്ക് (Hydration Break) വരെ ഗോളിലേക്ക് ഒരു ഷോട്ട് പോലും പായിക്കാനാകാതെ കടന്നുപോകുന്നത് എന്ന നാണംകെട്ട റെക്കോർഡും ഇതോടെ അർജന്റീനയുടെ പേരിലായി.

മറുഭാഗത്ത്, അർജന്റീനൻ പ്രതിരോധത്തെ കാറ്റിൽപ്പറത്തിക്കൊണ്ട് സ്പെയിൻ പത്തു തവണയാണ് ഗോൾപോസ്റ്റിന് നേരെ ഷോട്ടുകൾ ഉതിർത്തത്. ഇതിൽ ആറെണ്ണവും കൃത്യമായ 'ഷോട്ട് ഓൺ ടാർഗറ്റ്' (Shot on Target) ആയിരുന്നു എന്നത് സ്പാനിഷ് പടയുടെ ആക്രമണത്തിന്റെ മൂർച്ച വ്യക്തമാക്കുന്നു. ഗോൾകീപ്പർ എമിലിയാനോ മാർട്ടിനെസിന്റെ അസാമാന്യ പ്രകടനം ഒന്നുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് കളിയിൽ അർജന്റീന ഇതുവരെ വലിയ തോതിൽ ഗോൾ വഴങ്ങാതെ പിടിച്ചുനിൽക്കുന്നത്. ആക്രമണ നിരയിൽ ലയണൽ മെസ്സിയെ പൂർണ്ണമായും പൂട്ടിയ സ്പാനിഷ് തന്ത്രങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ അർജന്റീനയ്ക്ക് ഇനി എത്രനേരം പ്രതിരോധം തീർക്കാനാകുമെന്നാണ് ഫുട്ബോൾ ലോകം ഉറ്റുനോക്കുന്നത്.

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